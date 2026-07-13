Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını bildirdi.

15 Temmuz'un 10. yılında 10 YHT özel logoyla sefer yapacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İrade Bizim, Zafer Bizim" logosu hazırlandığını hatırlatan Uraloğlu, bu logonun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında YHT setlerinde kullanılacağını ifade etti.

Trenlerde toplam 40 logonun yer alacağını belirten Uraloğlu, setlerin içinde de 15 Temmuz temalı afişler kullanılacağını kaydetti.

Uraloğlu, hızlı trenlerin her gün binlerce yolcuyu güvenle ulaştırdığına dikkati çekerek, "Raylarda ilerleyen her YHT'miz bu kez yalnızca yolcularını değil, 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimizin destansı mücadelesini de taşıyacak. Bu çalışma, milletimizin ortak hafızasına güçlü bir selam, şehitlerimize vefanın anlamlı bir nişanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel logolu setler iki ay sefer yapacak

Özel logolu YHT setlerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere YHT ağındaki hatlarda iki ay boyunca sefer yapacağını vurgulayan Uraloğlu, "Her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak. Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Eskişehir'e, milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür." ifadelerini kullandı.