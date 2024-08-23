Dolar
34.00
Euro
37.82
Altın
2,500.85
ETH/USDT
2,671.20
BTC/USDT
61,199.00
BIST 100
9,824.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Düver hızlı tren şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Ekonomi

"14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca toprağın, suyun ve ormanın önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 14'üncüsü düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" için başvurularda sona yaklaşıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
"14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

Ankara

Geleneksel hale gelen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl "14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" adıyla düzenleniyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmanın "Tema" kategorisinin bu yılki konusu, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, aynı bankanın Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç bulunuyor.

Sonuçların 23 Eylül-23 Ekim arasında açıklanacağı yarışmada, 14 daldaki ödüller törenle eser sahiplerine verilecek. Bazı eserlerin yer aldığı sergi de açılacak.

Yarışmayla ilgili şartlara "https://www.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabilirken başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GSS'lilerden belirlenen oranın üzerinde ilave ücret alanlara ceza
Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı
Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası

Benzer haberler

"14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

"14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

Su kurullarının görev ve çalışma esasları belirlendi

İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

Tarımsal üretim planlamasıyla üreticilerin pazarlama sorunu çözülecek

Tarımsal üretim planlamasıyla üreticilerin pazarlama sorunu çözülecek
Tarla ve bahçe bitkilerinde 64 yerli tohum çeşidi daha tarıma kazandırıldı

Tarla ve bahçe bitkilerinde 64 yerli tohum çeşidi daha tarıma kazandırıldı
Hayvancılık desteklemelerinde 2024-2026 dönemi uygulama esasları belirlendi

Hayvancılık desteklemelerinde 2024-2026 dönemi uygulama esasları belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet