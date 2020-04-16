Euro
7.52
Dolar
6.91
BIST 100
95,992.84
Altın
1,722.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ar-Ge çalışmaları sonucu MEB tarafından Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen ilk solunum cihazının tanıtımı yapılıyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi, Koronavirüs

1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 karşı önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." dedi.

Özcan Yıldırım   | 16.04.2020
1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak." bilgisini verdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını belirtti. Düzenlemeyle ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlayacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, GSS'li sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için "gelir ölçütü" ve "ağır engellilik" şartının geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı
Koronavirüsü yenen doktor: Virüsün ilerleme hızı korku filmi gibi
İngiltere ve Fransa salgının Avrupa'daki yeni merkezleri oluyor
Kovid-19 nedeniyle hayatın durduğu Avrupa'da 'normalleşme' sinyalleri

Benzer haberler

ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek

ASO 1.OSB'den yerli solunum cihazı üretimine destek

Milli satranççı Ekaterina Atalık Milli Dayanışma Kampanyası'nı satrançla buluşturuyor

Konut satışlarında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı
Kovid-19 nedeniyle hayatın durduğu Avrupa'da 'normalleşme' sinyalleri

Kovid-19 nedeniyle hayatın durduğu Avrupa'da 'normalleşme' sinyalleri
Sağlık Bakanlığından diyaliz merkezlerine Kovid-19 önerileri

Sağlık Bakanlığından diyaliz merkezlerine Kovid-19 önerileri