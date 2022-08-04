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Ekonomi

Temmuzda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 04.08.2022
Temmuzda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Istanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 945 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 51 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 622 milyon dolarla hazır giyim sektörü izledi.

Temmuzda en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 8 artışla 13 milyar 627 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 15,9 yükselişle 2 milyar 339 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 3,1'lik artışla yaklaşık 492 milyon dolarlık dış satım oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 147 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,4 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 956 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. 5 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.

Avrupa ülkelerine 10,2 milyar dolar, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,8 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Temmuz ayında 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,1 milyar dolarla İzmir oldu.

Birim ihracat değeri yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi

İhracat ailesine geçen ay 1.368 firma katıldı.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM2.018.2212.339.11415,912,626.734.69532.890.44023,013,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.250.6421.412.49812,97,617.560.31420.910.23619,18,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 641.901844.94031,64,68.015.60510.648.66132,84,3
Yaş meyve ve sebze 166.058155.466-6,40,83.003.9243.056.4161,71,2
Meyve sebze mamulleri 152.303161.0965,80,91.866.8032.253.84620,70,9
Kuru meyve ve mamulleri 71.80074.4943,80,41.459.9151.643.46612,60,7
Fındık ve mamulleri 131.21687.411-33,40,51.981.4332.009.5261,40,8
Zeytin ve zeytinyağı 23.12824.1444,40,1270.806366.98735,50,1
Tütün 52.20759.51014,00,3819.173792.199-3,30,3
Süs bitkileri ve mamulleri12.0285.436-54,80,0142.654139.134-2,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER262.177319.49921,91,72.898.7453.974.88437,11,6
Su ürünleri ve hayvansal mamuller262.177319.49921,91,72.898.7453.974.88437,11,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ505.402607.11820,13,36.275.6358.005.32027,63,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri505.402607.11820,13,36.275.6358.005.32027,63,2
II. SANAYİ12.620.48213.627.4488,073,5152.068.702186.776.35522,875,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.082.1201.041.408-3,85,613.730.95415.464.50612,66,2
Tekstil ve ham maddeleri723.408728.2870,73,99.082.87210.674.94517,54,3
Deri ve deri mamulleri 144.667156.2698,00,81.509.5861.928.52127,80,8
Halı 214.046156.852-26,70,83.138.4962.861.040-8,81,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.911.3172.945.17254,115,922.027.55631.138.47341,412,5
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.911.3172.945.17254,115,922.027.55631.138.47341,412,5
C. SANAYİ MAMULLERİ9.627.0459.640.8680,152,0116.310.192140.173.37720,556,4
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.691.6561.622.281-4,18,719.455.17221.535.69310,78,7
Otomotiv endüstrisi1.981.8012.051.2403,511,128.917.34230.283.0774,712,2
Gemi, yat ve hizmetleri76.57344.158-42,30,21.544.0091.537.834-0,40,6
Elektrik ve elektronik1.000.0881.029.7503,05,613.226.77414.663.17110,95,9
Makine ve aksamları696.213722.8723,83,98.715.7659.902.99513,64,0
Demir ve demir dışı metaller 929.070981.1965,65,310.356.51114.542.52240,45,9
Çelik1.727.1161.603.789-7,18,616.505.33324.883.35650,810,0
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri357.615418.43417,02,34.269.4915.277.37023,62,1
Mücevher459.416371.189-19,22,04.750.2956.925.96645,82,8
Savunma ve havacılık sanayi230.941325.89341,11,82.788.7713.941.95041,41,6
İklimlendirme sanayii466.224460.490-1,22,55.655.7096.537.43515,62,6
Diğer sanayi ürünleri10.3329.576-7,30,1125.020142.00713,60,1
III. MADENCİLİK476.806491.7233,12,75.340.7666.484.94621,42,6
Madencilik ürünleri476.806491.7233,12,75.340.7666.484.94621,42,6
T O P L A M (TİM*)15.115.50916.458.2868,988,7184.144.163226.151.74122,891,0
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı1.242.1892.092.01868,411,316.779.67622.243.90132,69,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI16.357.69818.550.30313,4100,0200.923.838248.395.64323,6100,0



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