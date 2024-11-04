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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 255 milyar 952 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 255 milyar 952 milyon lira oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 255 milyar 952 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 280 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 255 milyar 952 milyon liralık teklif geldi.

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