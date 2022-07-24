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Ekonomi

Hataylı kadın girişimci tatilde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ev hanımı Dilber Avcıoğlu, tatilde görüp tadından etkilendiği ejder meyvesini atıl durumdaki arazisinde yetiştirerek farklı illere göndermeye başladı.

Cem Genco   | 24.07.2022
Hataylı kadın girişimci tatilde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Ailesiyle 2019'da gittiği Mersin ve Antalya'da gördüğü "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesinin üreticisi olmaya karar veren dört çocuk annesi Avcıoğlu, bu konuda araştırma yaptı.

Eşinin de desteğiyle bu işi yapabileceğine inanan Avcıoğlu, Toygarlı Mahallesi'nde bataklık ve kullanılamaz durumdaki 4 dekar arazisini değerlendirdi.

Arazisini 450 kamyon toprakla dolduran 41 yaşındaki Avcıoğlu, oluşturduğu seraya ilk etapta 2 bin 150 ejder meyvesi fidanı dikti.

Serasından geçen yıl 9 bin 500 meyve alan Avcıoğlu, ürünlerini kentin yanı sıra İstanbul'a ve Kocaeli'ye göndermeye başladı.

"Hedefimiz ihracat yapmak"

Üretici Dilber Avcıoğlu, AA muhabirine, ejder meyvesini tatil sırasında gördükten sonra üretmeye karar verdiğini söyledi.

Atıl durumdaki arazisini eşinin de desteğiyle seraya dönüştürdüğünü anlatan Avcıoğlu, üç yıl önce başladığı çalışmanın ilk meyvelerini geçen yıl topladığını belirtti.

Ejder meyvesi üretiminin zahmetli olmasının yanı sıra keyifli olduğunu ifade eden Avcıoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen sene 9 bin 500 meyve hasat ettik. Bu yıl üçüncü yılımız ve maksimum verimi bekliyoruz. Bu yıl 18 bin meyve bekliyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Hatay'ın yerel marketleri başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderim sağladık, hedefimiz Avrupa'ya ihracat yapmaktır."

Avcıoğlu, ağaçlarının bu yıl daha da büyüdüğünü ve hedeflediği 18 bin meyve adedine ulaşacağını belirtti.

Serasını biraz daha büyüteceğini dile getiren Avcıoğlu, ejder meyvesinin yanı sıra farklı tropikal meyvelerin de yetiştiriciliğini yapmak istediğini kaydetti.

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