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Eğitim

Yurtlar ücretsiz tahsis edilince yaklaşık 10 bin gencin tercihi Antalya oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençlerden yaklaşık 10 bini, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için doğası, denizi, ören yeri ve müzeleriyle çekim merkezi olan Antalya'yı tercih etti.

Sinan Özmüş   | 03.09.2022
Yurtlar ücretsiz tahsis edilince yaklaşık 10 bin gencin tercihi Antalya oldu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Bakanlığın yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunmasıyla Antalya, Türkiye'nin neredeyse her ilindeki gençlerden büyük ilgi gördü.

GSB yurt girişlerinde karşılanarak yaklaşık yarım saatte kayıtları yapılan gençler, daha sonra farklı bölgelerinden gelen akranlarıyla tanışma imkanı buldular.

Antalya'nın tarihi bölgelerini, kültürel mekanlarını gezen gençler, dünyaca ünlü sahillerde denize girerek serinledi.

"Otel konforunda konaklama imkanı"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine, "Genç Ne Sever" projesinin gençlere farklı bölge ve şehirleri görme, kültürleri öğrenme ve yeni arkadaşlıklar kurma imkanı verdiğini söyledi.

Farklı bölgelerdeki gençlerden Antalya'ya çok büyük talep geldiğini dile getiren Gürhan, "Bu süreçte yaklaşık 10 bin genci misafir ettik. Projenin devam etmesi durumunda önümüzdeki senelerde çok daha büyük ilgi göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Misafir gençlerin uygulamadan memnun kaldığına şahit olduklarını dile getiren Gürhan, "Otel konforunda onlara konaklama hizmeti sunuyoruz. Bu sayede gençlerimizin hem ülkemizi hem de farklı kültürleri hem de tarihi ve doğal kültürel güzellikleri yaşamalarına imkan sağlıyoruz. Gençlerimizin ilimize talebinin artmasını görmekten mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"GSB yurtları gerçekten güzel"

İstanbul’dan gelen Sakarya Üniversitesinden yeni mezun olan 23 yaşındaki Selçuk Gün ise projeyi ilk duyduğunda hem tatil yapmak hem de göremediği illeri gezmek için harekete geçtiğini söyledi.

Proje kapsamında Konya'da 3 gün kaldıktan sonra Antalya'ya geldiğini anlatan Gün, "GSB yurtları gerçekten güzel. Güvenlik önlemleri, uygulamalar ve işlemler gayet hızlı. Yarım saat içinde randevumu aldım, girişimi yapıp odama geçtim, eşyalarımı koydum. Önümüzdeki seneki tatil planımı tamamen bu proje üzerine yapıyorum." dedi.

Bu yıl Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Yusuf Tunahan Koca da tatilini geçirmek için geldiğinde güler yüzle karşılanarak rahat bir şekilde kaydını yaptırdığını söyledi.

GSB yurt odalarının ferah olduğunu ve beklentisinin çok üstünde olduğunu ifade eden Koca, "Proje ile öğrencilere hem gezme imkanı sunuldu. İsteyen istediği şekilde istediği ili gezebiliyor. Devletimize bu imkanlar için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da proje kapsamında İstanbul ve Ankara’yı gezmek istiyorum." diye konuştu.

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