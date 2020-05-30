Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı
Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
Ankara
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