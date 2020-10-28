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Eğitim

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.10.2020
Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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