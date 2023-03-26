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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 138 bin 27 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) yapıldı.

Selma Kasap  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Ankara

 Lefkoşa ve Bişkek ile 79 ilde düzenlenen sınavda 19 bin 363 kişi görev aldı. Sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanıldı.

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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