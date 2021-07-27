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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-2021/2) geç başvurularının bugün yapılabileceği açıklandı.

Sefa Şahin   | 27.07.2021
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

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