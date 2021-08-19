Euro
9.98
Dolar
8.52
BIST 100
1,438.24
Altın
1,789.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin yarın sona ereceğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 19.08.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri yarın sona erecek

Ankara

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki
Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri yarın sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih işlemleri yarın sona erecek

5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'YKS'de barajın düşürülmesini' önerdi