Euro
9.39
Dolar
7.97
BIST 100
1,394.36
Altın
1,727.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat Valisi Polat, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Ömer Ertuğrul   | 26.03.2021
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat

Vali Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini bildirdi.

Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı
AB'de üçüncü dalga endişesi
Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat'ta hortum hasara neden oldu

Yozgat Valiliğinden Çanakkale Zaferi anısına 'Kınalı Hasan' klibi