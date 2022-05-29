YÖK'ün 'Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi' yarın başlıyor
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), yeni vizyonu arasında yer alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi" yarın başlayacak.
Ankara
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanımı, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle Büyük Veri Projesi çalışmalarını başlattı.
Proje için İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversite seçildi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, projenin başlatılması dolayısıyla 8 üniversite rektörü ve proje çalışmalarında görev alan akademisyenlerle yarın YÖK'te düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.
Açılış konuşmasını Özvar'ın yapacağı toplantıda, pilot üniversitelerin rektörleri de projeye ilişkin çalışmalar konusunda bilgi aktaracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.