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Eğitim

YÖK'ten YDS sonuç belgeleri olmayanlara lisansüstünde şartlı kayıt imkanı

YÖK, lisansüstü programlara müracaat edeceklerle doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine, YDS puanlarına ilişkin şartlı kayıt hakkı tanıdı.

Yıldız Aktaş   | 06.09.2020
YÖK'ten YDS sonuç belgeleri olmayanlara lisansüstünde şartlı kayıt imkanı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik gibi lisansüstü programlara başvuracak adaylarla doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına ilişkin belgelerini, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ÖSYM tarafından 27 Eylül'e ertelenen YDS'ye ilişkin YÖK'e başvuran adaylar, YDS puanlarını gösteren sonuç belgeleri olmadığı için yükseköğretim kurumlarında açılan lisansüstü programlara başvuru yapamadıklarını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.

Bu süreçte adayların mağdur olmaması amacıyla YÖK tarafından 2020-2021 güz dönemi lisansüstü başvurularına mahsus olmak üzere, lisansüstü programa başvuru sırasında ilgili üniversiteler tarafından aranan "YDS puanının değerlendirme işlemlerine katılmamasına ve kayıt hakkı kazanan adayların şartlı kaydının yapılması" kararlaştırıldı.

Araştırma görevlilerine de şartlı kayıt hakkı imkanı

Araştırma görevlileri için de doktora veya sanatta yeterlik başvuru ve kabul şartları arasında yer alan yabancı dil puanı belgesinin süresi bitenlerin, "yüksek lisans programına kayıt yaptırdıkları dönemde ibraz ettiği puanların kullanılarak şartlı kayıtlarının yapılmasına" imkan tanındı.

YDS sonuç belgesi 5 gün içerisinde ibraz edilecek

Başvurularını yabancı dil puanları bulunmadan yapan adayların, ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sonucunun açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekecek.

Belgelerini belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin işlemleri, kayıt şartlarını sağlamadıklarından iptal edilecek.

Öğrenci lehine olan makul gerekçeler dikkate alınmaya devam edilecek

Konuya ilişkin YÖK yetkilileri, "Öğrenci dostu YÖK" olarak, içinde bulunulan zor şartlarda, öğrenci lehine olan makul gerekçeleri istismara yol açmamak şartıyla, her zaman dikkate alacaklarını belirtti.

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