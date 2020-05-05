Euro
7.68
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Eğitim

YÖK'ten üniversitelerde 15 Haziran sonrası akademik takvime dönüşe ilişkin açıklama

YÖK,1 Hazirandan itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının eyan edilmesi koşuluyla, 15 Hazirandan sonra üniversitelerde de normale dönüşün ilk aşamasının tedrici olarak başlayacağı bildirildi.

Selma Kasap   | 05.05.2020
YÖK'ten üniversitelerde 15 Haziran sonrası akademik takvime dönüşe ilişkin açıklama

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 15 Haziran 2020 itibarıyla üniversitelerde akademik takvime dönülmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. 

4 Mayıs 2020 tarihli Kabine toplantısında 15 Haziran'dan itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, "Bu kararla üniversiteler, bu tarihten itibaren bu ve gelecek senenin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin akademik takvimlerini yapabileceklerdir. Bu ülkemizin normalleşme sürecinde gelinen önemli bir aşamadır." değerlendirmesi yapıldı.

"Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020'den sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır." bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, YÖK'ün bu süreci güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve yetki paylaşımı anlayışı içerisinde sürdürdüğü vurgulandı.

Bu şekilde kampüsler kapalı olmasına rağmen eğitim öğretimin pek çok ülkenin aksine durdurulmadığı, dünyadaki iyi örneklerdeki gibi dijital ortamda farklı süreçlere evrilerek sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Akademimiz hocası ve öğrencisi ile birlikte öğretmeye ve öğrenmeye devam etmektedir." denildi.

"Üniversitelerde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir"

Yürürlükteki mevzuata göre de üniversitelerin akademik takvimlerine ilişkin katı kurallarla tayin edilmiş başlangıç ve bitiş tarihleri bulunmadığı, akademik takvimin belli bir çerçevede üniversitenin kendi yetkili kurulları tarafından belirlendiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerimizde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir ve bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçler, kademeli ve koruyucu önlemler alınarak makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen ön koşulun gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulanabilir. Üniversitelerimizin senatoları kendi koşullarını dikkate alarak kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Elbette akademik takvim belirlenirken öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından ayrılmış olması, seyahat imkanları, psikolojik durumları ve derse uyum sağlayabilmenin sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkanlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün öğretime döndürülmesinin zorlukları gibi hususların da göz önünde tutulması gerektiği ortadır. Özellikle bu yaşanılan süreçte üniversitelerimizin öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Bu, vazgeçilmemesi gereken esastır.

Üniversitelerimizin Kabine'nin normalleşmeye yönelik takvimi doğrultusunda 15 Haziran'dan itibaren önümüzdeki dönemin akademik takvimini belirlerken bu hususlara dikkat edeceği malumdur. Bu dinamik süreçte YÖK olarak da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım ile bu sürecin sürdürülmesini önemsiyor ve kararlarımızda buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bu normalleşme sürecinin aşamalarının da YÖK ve üniversiteler tarafından, öğrencilerimizi tedirgin etmeyecek tarzda sürdürüleceğini açıklamak isteriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Ankaragücü Başkanı Mert: Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuzun durumu ağır değil
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek
Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar haziranda verilecek

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 vaka artışları azalıyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 vaka artışları azalıyor
YÖK'ten üniversitelerde 15 Haziran sonrası akademik takvime dönüşe ilişkin açıklama

YÖK'ten üniversitelerde 15 Haziran sonrası akademik takvime dönüşe ilişkin açıklama
Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor

Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor