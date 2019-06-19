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Eğitim

YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Önümüzdeki yıl, turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." dedi.

Selma Kasap   | 19.06.2019
YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK’te bir araya geldiklerini aktardı.

Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu vurgulayan Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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