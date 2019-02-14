YÖK'ten 'Orta Doğu'nun akademik mirası' için iş birliği çağrısı

ANKARA - Selma Kasap

Yükseköğrenim Kurulunca (YÖK) yürütülen Orta Doğu'da Akademik Mirasın Korunması Projesi kapsamında, akademisyenlerin ülkelerindeki savaş ve karışıklıklar nedeniyle yarım kalan bilimsel araştırmalarına destek amacıyla yurt dışında iş birliği çağrısında bulunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan proje kapsamında, göç konusunda eğitim ve araştırma konularının etraflıca görüşülmesi amacıyla "Göç ve Eğitim: Saha Deneyimi ve İhtiyaç Analizi" başlıklı forum, YÖK Başkanlığında düzenlendi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, forum öncesi AA muhabirine, Orta Doğu'da Akademik Mirasın Korunması Projesi'nin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle bölgede sadece hayatların değil yüzlerce yıllık akademik mirasın, bilim insanlarının varlığının yok olduğunu belirten Tufan, bu gerçeğe yönelik dünya genelinde iş birliğini artırmak istediklerini vurguladı.

İşgal, savaş, ilhak koşulları bulunan ülkelerden gelen öğrencilerin Türk üniversitelerinde yer bulduğuna işaret eden Tufan, "İleride bir gün ülkelerinin yeniden mimarisinde yer alacak olan akademisyenler, bilim yaşamlarına Türkiye'de devam ediyor. Bunu vurgulamak istiyoruz." dedi.

Proje kapsamında, ülkelerindeki savaş ve karışıklıklar nedeniyle araştırmaları yarım kalan ve akademik hayatlarını Türkiye'de sürdüren akademisyenler ile öğrencilerin öykülerine dikkati çekmek istediklerini anlatan Tufan, bunun için ülke ülke dolaşılarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Tufan, "YÖK üyeleri ve rektörler, bu ülkelerde düzenledikleri uluslararası forumlarda, YÖK'ün TRT ile gerçekleştirdiği çekimler ve Anadolu Ajansının görselleriyle, geleceğe taşınacak akademik mirasın yeniden hayat bulması için çalışıyor." bilgisini paylaştı.

New York ve Berlin'de paneller düzenlediklerini, Karaçi'de ise projenin tanıtımını yaptıklarını anlatan Tufan, "Yakında Washington, Brüksel, Londra ve Paris'te yapacağımız toplantılarla da uluslararası panellerimiz devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, foruma, YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği adına Jennifer Roberts, Dünya Sağlık Örgütü adına Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı, Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, Milli Eğitim Bakanlığı PICTES Projesi Yöneticisi Pınar Özer, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ile üniversitelerin göç çalışmaları uygulama ve araştırma merkezlerinin yöneticileri katıldı.

Forumda görüşülen konular, YÖK tarafından rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.