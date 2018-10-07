YÖK'ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber

ANKARA - AHMET SERTAN USUL
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçebileceğine yönelik karar alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e bildirdi.
Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.
Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.
YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.
Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul