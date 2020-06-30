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Eğitim

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu, "Öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz." açıklamasında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 30.06.2020
YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklama

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin İstanbul Şehir Üniversitesine ilişkin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile değerlendirildiği belirtildi.

2547 sayılı Kanun'un ek maddesinin 11/14 fıkrası gereği, "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti"nin YÖK tarafından onandığı, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildiği ve üniversitenin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur."

Öte yandan YÖK kaynakları, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin durumunun birkaç gün içinde yapılacak YÖK Genel Kurulunda görüşüleceğini ve alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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