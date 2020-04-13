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Eğitim

YÖK'ten eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin stajlarıyla ilgili alınan yeni kararların üniversitelere bildirildiğini açıkladı.

Selma Kasap   | 13.04.2020
YÖK'ten eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin stajlarına ilişkin alınan kararları şöyle anlattı:

"Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, diş hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri; eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."

YÖK Başkanı Saraç, kararın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

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