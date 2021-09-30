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Eğitim

YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara yeni fırsat

Mazeretlerini, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde üniversitelere bildiren adaylardan başvuruları kabul edilenler kayıtlarını yaptırabilecek.

Selma Kasap   | 30.09.2021
YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara yeni fırsat

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun bugünkü toplantısında DGS'de kayıt hakkı kazanan adaylara yönelik alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir."

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