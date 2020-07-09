YÖK'te gıda ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler masaya yatırıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversitelerin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" tarafından ilk kez kurgulanarak 2015'te hayata geçirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında yer alan üniversitelerden, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak 6 üniversitenin rektörü ve projeden sorumlu rektör yardımcıları ile YÖK'te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade etti.
1- "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projemiz kapsamında yer alan üniversitelerimizden, “gıda ve hayvancılık” alanlarında ihtisaslaşacak altı üniversitemiz ile YÖK’te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/g1jJ552Lpa— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) July 9, 2020
Toplantıya ilgili YÖK üyelerinin yanı sıra gıda ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yürüten Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan ve Siirt üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının katıldığını aktaran Saraç, şunları kaydetti:
"Toplantıya katılan üniversitelerimizin değerli yöneticileri, proje kapsamında ihtisaslaşacakları gıda ve hayvancılık alanlarında şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, geleceğe dönük alan bazlı projeksiyonlarını paylaştılar. Ülkemiz açısından çok önemli olan bu projemiz kapsamındaki üniversitelerimizin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.