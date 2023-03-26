YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.
Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.