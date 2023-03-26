Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,765.70
BTC/USDT
27,813.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.
logo
Eğitim

YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açıldı.

Selma Kasap  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı
Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da depremlerin ikiye böldüğü tepelik alan dronla görüntülendi

Benzer haberler

YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
2023-YKS için "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı

2023-YKS için "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet