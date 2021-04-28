YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti
YÖK, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde üniversitelere uzaktan eğitime geçilmesi ve yüz yüze yapılması planlanan sınavların, 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulundu.
Ankara
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde üniversitelere uzaktan eğitime geçilmesi tavsiyesinde bulundu.
YÖK'ten rektörlüklere gönderilen yazıda, 26 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma kararının alındığı hatırlatıldı.
Yazıda, bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiye edildi.
Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.