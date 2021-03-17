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Eğitim

YÖK, TUS ve DUS için kontenjan talepleri alacak

Yükseköğretim Kurulu, 2021 yılı İkinci Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları için talep alacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.03.2021
YÖK, TUS ve DUS için kontenjan talepleri alacak

Ankara

YÖK'ün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ​"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince, 2021 İkinci Dönemi TUS kontenjan talepleri, "http://www.yok.gov.tr" adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki "Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacak.

Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri, "http://www.yok.gov.tr" adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki "Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacak. Talep bilgileri en son 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar girilebilecek.

"Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5/1 maddesi gereğince, 2021 EUS kontenjan talep formlarının en geç 2 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar "eus.yokper@yok.gov.tr" adresine gönderilmesi gerekiyor.

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