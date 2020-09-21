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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

YÖK'ün sosyal medya hesabından, Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 21.09.2020
YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."

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