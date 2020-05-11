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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerdeki sınavlar dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlerle yapılacak

YÖK Başkanı Saraç, "Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." açıklamasında bulundu.

Selma Kasap   | 11.05.2020
YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerdeki sınavlar dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlerle yapılacak

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerdeki sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağını, buna ilişkin ek duyuruların üniversitelerden takip edilebileceğini belirtti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldıklarını vurguladı.

Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdiklerini aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."

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