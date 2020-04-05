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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç: Üniversite öğrencilerine eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yeni tip (Kovid-19) koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerde esnek davranarak eğitimlerin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Selma Kasap   | 05.04.2020
YÖK Başkanı Saraç: Üniversite öğrencilerine eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kovid-19 salgını sonrasında üniversitelerin kapasiteleri ve yetkinlikleri ile orantılı olarak derslerin uzaktan eğitimle yapılabilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti. 

Uzaktan verilemeyen derslerin ise yaz döneminde telafi eğitimi ile verilebilmesi yönünde üniversitelere bir hareket serbestisi imkanı tanıdıklarına vurgu yapan Saraç, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinizde istifade edebilmeniz için de farklı üniversitelerin dijital ders materyallerinden oluşan ders havuzu niteliğindeki YÖK Dersleri Platformu'nu sizlerin açık erişimine sunduk. Önümüzdeki günlerde platformu daha da çeşitlendirip zenginleştireceğiz. Bunun dışında bazı öğrencilerimizden gelen bu bahar döneminde azami süreye sayılmayacak şekilde kayıt dondurma imkanı verilmesi yönündeki talepleri de değerlendirerek bu hakkı da talep eden öğrencilerimize verdik. Bilmenizi isteriz ki, ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz."

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