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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç: Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.02.2021
YÖK Başkanı Saraç: Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.


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