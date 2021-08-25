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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, yarın akşam Danimarka temsilcisi Randers ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Eğitim

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, rektörlerle yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek

Özvar'ın rektörlerle YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacağı toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.08.2021
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, rektörlerle yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörler ile yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacak Prof. Dr. Özvar, akademik yeni yıl öncesi rektörlere hitap edecek.

Toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin karşılıklı istişareler yapılacak.

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