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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan 'ikinci ek yerleştirme' açıklaması: Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemleri öncesi adaylara seslenerek, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum" dedi.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.10.2021
YÖK Başkanı Özvar'dan 'ikinci ek yerleştirme' açıklaması: Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum Fotoğraf: Emin Sansar - Anadolu Ajansı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlatarak, öğrencilerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.


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