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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: (YKS adaylarına) Mevcut programlara ek olarak yeni bazı programları sizlerin tercihlerine sunacağız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS adaylarına yönelik, "Çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu yıl da mevcut programlara ek olarak yeni bazı programları sizlerin tercihlerine sunacağız." dedi.

Selma Kasap  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
YÖK Başkanı Özvar: (YKS adaylarına) Mevcut programlara ek olarak yeni bazı programları sizlerin tercihlerine sunacağız

Ankara

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-YKS başvurularının bugün başladığını hatırlatarak, yoğun bir tempoyla sınava hazırlanan adaylara başarılar diledi, düzenli çalışmanın başarı getireceğini vurguladı.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının dijital teknolojilerdeki gelişmeler de göz önünde bulundurularak yetiştirilmesi için tüm programların sürekli gözden geçirildiğini ve güncellendiğini belirten Erol Özvar, sınava hazırlanan gençlere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizin geleceği olan sizlerin, vizyon sahibi, donanımlı ve çok yönlü bireyler olmanızı arzuluyoruz. Yükseköğretimi akademi ile sınırlı olmayan, hayat boyu kullanacağınız pek çok kazanımın edinileceği bir yapıyla donatmak için adımlarımızı titizlikle atıyoruz. Bu kapsamda çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu yıl da mevcut programlara ek olarak yeni bazı programları sizlerin tercihlerine sunacağız. Tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim."

YÖK Başkanı Özvar, gelecekleri için önemli olan bu sürecin gençler, aileleri ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

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