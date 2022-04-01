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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurusu yapabilecek

Zeynep Rakipoğlu   | 01.04.2022
YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler 11-15 Nisan'da yatay geçiş başvurusu yapabilecek

İstanbul

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

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