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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir’de “Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı”nda vatandaşlarla buluşma programında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Şahinbey Kongre Merkezi'nde depremzedeler ve yetim aileler için yapılan 100 evin kura çekim töreninde konuşuyor.
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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, kurulması planlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için Azerbaycan'da

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile Özvar'ın görüşmesinde, üniversitenin yerleşkesinin tespiti, kurulacak fakülteler, eğitim öğretim programlarının altyapısının hazırlanması konuları ele alındı.

Selma Kasap  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
YÖK Başkanı Özvar, kurulması planlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için Azerbaycan'da

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kurulması planlanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin çalışmalar için Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Özvar ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin yerleşkesinin tespiti, kurulacak fakülteler, eğitim öğretim programlarının altyapısının hazırlanması hususlarında çalışma yapıldı.

Özvar'a, ziyaretinde YÖK Başkanvekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile bazı üniversite rektörleri eşlik etti.

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