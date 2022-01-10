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Eğitim

YÖK, akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

Selma Kasap   | 10.01.2022
YÖK, akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

Ankara

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,  2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçlerin devlet yükseköğretim kurumlarında devam ettiğini hatırlattı.

Özvar, "Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

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