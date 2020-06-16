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Eğitim

YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav merkezleri talepleri üzerine değiştirildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'ye başvuru yapan 2 milyon 437 bin 119 adayımızdan 29 bin 603'ünün sınav yerleri, talepleri üzerine değiştirildi." dedi.

Yıldız Aktaş   | 16.06.2020
YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav merkezleri talepleri üzerine değiştirildi

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, taleplerinin 29 Mayıs'ta alındığını ifade etti.

YKS'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığını belirten Aygün, şu bilgileri verdi:

"Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların sınav merkezi değişiklik talepleri, 29 Mayıs'ta alındı. Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 2 milyon 437 bin 119 adayımızdan 29 bin 603'ünün sınav yerleri, talepleri üzerine değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi."

Hatalı işlem yapan adaylara imkan tanındı

Halis Aygün, YKS'ye kaydını yapan ancak sınavı başvuru işlemlerinde hatalı veya eksik işlem yapmaları nedeniyle başvurularını tamamlayamayan adaylar için de 4 Haziran'da yeni imkan sağlandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda 4 Haziran'da hatalı işlemleri nedeniyle başvurularını tamamlayamayan adaylara yönelik verilen yeni imkanla birlikte 3 bin 894 aday, YKS'ye girme hakkı elde etti." diye konuştu.

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