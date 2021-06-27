YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı
ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 130 bin 522 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'de süre 120 dakika olacak.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 130 bin 522 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
Sınav dolayısıyla Kovid-19 önlemleri alındı
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.
YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.
İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna geldi.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık olacak.
İstanbul
İstanbul'da öğrenciler, sınava girecekleri okullara aileleri ve yakınlarıyla geldi. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren üniversite adayları, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek okula girdi.
Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, saat 15.30'dan sonra gelenler ise içeri alınmadı.
Sınava giren öğrencilerden Umut Karakoç, "İngilizce sorularını yanıtlayacağım. Mühendislik tercih edeceğim. Burs alabilmek için bu sınava giriyorum." dedi.
Öğrencilerden İrem Sultan Karahanlar ise, "Heyecanımı attım. Sınava 2. kez giriyorum. Türk - Alman Üniversitesini tercih etmek istiyorum." dedi.
Sınava giren Yağız Ege ise heyecanlı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu zamana kadar iyi bir süreç geçirdim. Çalıştım da. İnşallah istediğim bölüme gireceğime inanıyorum. İngiliz Dili Edebiyatı düşünüyorum. Pandemi, öğrencileri etkiledi. Uzun bir online eğitim sürecimiz oldu fakat bu bizleri kötü etkiledi."
Sınava geç geldiği için okula alınmayan 46 yaşındaki Enes Kara da, üniversitede okumayı çok istediğini fakat trafik nedeniyle sınava geç kaldığını söyledi. Kara, kapıda beklemesine rağmen sınava alınmadı.Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okul çevresindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.