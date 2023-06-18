Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,728.10
BTC/USDT
26,482.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Utku Şimşek  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen - AA

Ankara

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştıracak
Türkiye ve dünya gündemi
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı

Benzer haberler

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Hakkari'de anne oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

Samsun'da 60 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 42. kez girdi

Amasya'da YKS adayı sınava babası ve amcasıyla girdi

Amasya'da YKS adayı sınava babası ve amcasıyla girdi
Edirne'de "80'lik delikanlı" arkeolog olma hedefiyle YKS'ye girdi

Edirne'de "80'lik delikanlı" arkeolog olma hedefiyle YKS'ye girdi
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet