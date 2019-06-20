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Eğitim

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi.

Burcu Çalık   | 20.06.2019
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi.

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