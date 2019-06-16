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Eğitim

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Mehmet Tosun,Selma Kasap   | 16.06.2019
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayınız>>

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