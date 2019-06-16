YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Ankara
Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayınız>>
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