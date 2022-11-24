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Eğitim

YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

Selma Kasap   | 24.11.2022
YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

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