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Eğitim

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı.

Selma Kasap   | 15.06.2020
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara
ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı. 

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