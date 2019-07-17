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Eğitim

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Burcu Çalık   | 17.07.2019
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 

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