YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Ankara
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
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