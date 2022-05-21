Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,967.00
BTC/USDT
29,229.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Yeni öğretim yılında yardımcı kaynaklar öğrencilerin sıralarında olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakların da öğrencilerin sıralarında yer alması için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.05.2022
Yeni öğretim yılında yardımcı kaynaklar öğrencilerin sıralarında olacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin ders konularını pekiştirmesi, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrenciler için yardımcı kaynak paketinin her ay "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığı, ayrıca ekimden itibaren de basılı olarak öğrencilere ulaştırıldığı anımsatıldı.

Bakan Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yardımcı kaynaklarla ilgili yapılan çalışmadan ailelerin ve öğrencilerin çok memnun olduğunu, bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Özer şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra okula başladıkları ilk gün sıralarında yardımcı kaynakları da bulmaları için tüm çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimiz okula başlamalarının heyecanını yaşadıkları ilk gün yardımcı kaynaklarını da sıralarında bulacaklar. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

100 milyon yardımcı kaynak kitabı illere gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdı.

Bakanlık, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı eylülde ise 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderecek. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yeni öğretim yılında yardımcı kaynaklar öğrencilerin sıralarında olacak

Yeni öğretim yılında yardımcı kaynaklar öğrencilerin sıralarında olacak

Üsküdar'da açılan Mehmet Genç Kütüphanesi 24 saat okurları ağırlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile kitap sayısını 60 milyona çıkardık

Geçen yıl üniversitelerin lisans programlarına en çok 'sayısal' öğrencileri yerleşti

Geçen yıl üniversitelerin lisans programlarına en çok 'sayısal' öğrencileri yerleşti
MEB'den Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin değerlendirme araştırması

MEB'den Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin değerlendirme araştırması
YÖK 'Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği' raporunu yayımladı

YÖK 'Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği' raporunu yayımladı