Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde “Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Eğitim

VGM'den, yeni eğitim öğretim yılında "mağaza konseptli" kırtasiye yardımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Vakfın hayır hizmetlerinden faydalanan ve ilkokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için "mağaza konseptli" kırtasiye desteği projesini başlattı.

Fatma Nur Candan  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
VGM'den, yeni eğitim öğretim yılında "mağaza konseptli" kırtasiye yardımı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar / AA

Ankara

Proje kapsamında Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda 5 Eylül'e kadar öğrenciler hazırlanan alandan istedikleri kırtasiye malzemelerini mağazadan alışveriş yapar gibi seçebilecek.

"Kırtasiye desteğiniz bizden, okumak sizden" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere destek olmak amaçlanıyor.

VGM Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hayır hizmetlerinden faydalanan özellikle öksüz ve yetim çocuklara yönelik başlattıkları projeyle, ilkokula yeni başlayacak ve ilkokulda öğrenim gören öğrencilere destek verdiklerini söyledi.

550 öğrenci programa dahil edildi

Çocukların okula başladıkları ilk günde yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla kırtasiye desteği sunduklarını belirten Bahçecik, "Tabi bu desteği sunarken kardeşlerimize kendini bir kırtasiye mağazasında hissetmeleri amacıyla belirli zaman aralıkları tanıyoruz. Buraya geliyorlar istedikleri çantayı, suluğu, kalemi, defteri kendileri gönüllerince seçiyorlar." dedi.

Kırtasiye desteğinin yanı sıra yıl boyunca sosyal yardım alan ailelere kuru gıda ve muhtaç maaşı desteği sağladıklarını da aktaran Bahçecik, "Hayır hizmetleri noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ailelerimizin yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçecik, bu yıl Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 550 öğrencinin kırtasiye desteğinden yararlanacağını, hayırseverlerin katkısıyla bu sayının artabileceğini de söyledi.

Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksoy'a teşekkür eden Bahçecik, projeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

