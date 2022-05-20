Dolar
15.91
Euro
16.83
Altın
1,842.47
ETH/USDT
2,044.40
BTC/USDT
30,316.00
BIST 100
2,388.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında İstanbul’da AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştiriliyor.
logo
Eğitim

Velilere 'Tekrarlayan olumsuz sohbetler LGS kaygısını artırır' uyarısı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, "Sınavda nasıl bir sonuç olursa olsun onun hikayesinde hep en büyük destekçi olacağınızı garanti edin." dedi.

Selma Kasap   | 20.05.2022
Velilere 'Tekrarlayan olumsuz sohbetler LGS kaygısını artırır' uyarısı

Ankara

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, çocuğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek velilere, "Sınav haftası, çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında olumsuz tekrar eden sohbetler yani 'aile içi ruminasyon' yapmayın." uyarısında bulundu.

Sökmez, bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken aday velilerine yönelik önerilerini AA muhabirine anlattı.

Öğrencilerde sınav kaygısının aşırısının da azının da zarar getirebileceğini ifade eden Sökmez, kararında kaygının sınav başarısını artıracağını söyledi. Doç. Dr. Sökmez, LGS'ye girecek öğrencilerin velilerine yönelik şu önerileri sıraladı:

"Çocuklar sünger gibi duygularınızı emer. Siz stresli iseniz stresli, karamsar iseniz karamsar olur. Bu nedenle çocuğunuza olumlu duygularınızla rol model olun. Öfkesini kişileştirmeyin. Son dönemde artan sınav kaygısı, çocuğunuzun size karşı öfkeli davranmasına neden olabilir. Size saygısızlık yapmıyor. Üstünüze alınmayın. Güçlü yanlarını parlatın. Fende kötü olan çocuğunuza sınava son günler kala, fende eksikliklerini dile getirmek işe yaramaz. Bunun yerine eğer matematikte iyi ise daha çok matematikte iyi olması üzerine sohbetler edin. Başarılarınızı hatırlatın."

"Lise son durak değil"

LGS öncesi ev içinde yapılan sohbetlerin öğrencinin sınav kaygısına etki edeceğine işaret eden Sökmez, velilere şu uyarılarda bulundu:

"Sınav haftası, çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında olumsuz tekrar eden sohbetler yani 'aile içi ruminasyon' yapmayın. Örneğin 'Yeterince çalışmadın, keşke kışın daha çok çalışsaydın.' gibi kendi kontrolünüzün olmadığı ya da bugün artık işlevi olmayan konuşmaların sadece çocuğunuzun sınav kaygısını artıracağını unutmayın. Umut dolu ve yapıcı olun. Lise son durak değil, lise gelecek hedeflere ulaşmak için önemli bir köprü ama yine de sadece bir köprü. Bu noktada çocuğa 'Farklı birçok köprüden belki daha çok zorlanarak ve çaba ile yine istediğin geleceğe ulaşabilirsin.' diyerek umut aşılamak gerekiyor. Koşulsuz sevginizi garanti edin. Sınavda nasıl bir sonuç olursa olsun onun hikayesinde hep en büyük destekçi olacağınızı garanti edin. Sevginizi tehdit olarak asla sunmayın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Velilere 'Tekrarlayan olumsuz sohbetler LGS kaygısını artırır' uyarısı

Velilere 'Tekrarlayan olumsuz sohbetler LGS kaygısını artırır' uyarısı

Uzmanından LGS'ye 25 gün kala adayları başarıya götürecek stratejik öneriler