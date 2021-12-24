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Eğitim

Van'da meslek lisesi dezenfektan ve mobilya üreterek 3,7 milyon lira ciroya ulaştı

Van'ın Erciş ilçesinde okul ve kurumların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap ve büro malzemelerinin üretiminin yapıldığı Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin cirosu 3 milyon 704 bin liraya ulaştı.

Necmettin Karaca   | 24.12.2021
Van'da meslek lisesi dezenfektan ve mobilya üreterek 3,7 milyon lira ciroya ulaştı

Van

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Metal Teknolojisi, Mobilya ve Kimya bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kurum ve okullardan gelen talepler üzerine dezenfektan, sıra, masa, dolap ve büro malzemeleri üretiyor.

Bilgilerini atölyede pratiğe döken öğrenciler, hem kendilerini geliştirme imkanı buluyor hem de kazandıklarıyla aile bütçelerine katkı sunuyor.

Okulda üretilen dezenfektan ve mobilyalar, hem ildeki hem de il dışındaki okullara gönderiliyor.

"95 ton dezenfektan ürettik"

Okul Müdürü Veysel Sağlam, AA muhabirine, atölyede eğitim gören öğrencilerin aylık 2 bin 500 lira ücret aldığını söyledi. 

Üretilen malzemelerin satışıyla okul döner sermayesini güçlendirdiklerini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu yıl öğrenci ve öğretmenlerimizle adeta fabrika gibi çalıştık. Okulumuzda 2 bin 500 öğrenci sıra takımı, 165 takım öğretmen kürsüsü, 100 öğretmen dolabı, 300 öğrenci dolabı ve 95 ton el dezenfektanı üretildi. Bu ürünler, Bakanlığımızca birçok ile gönderildi. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak kampanyasında ilimizdeki 20 okulun kütüphanesinin dolap ve masalarını tahsis ettik. Ayrıca Hakkari ve Iğdır illerimizin ana sınıfı dolaplarını öğrencilerimiz hazırladı. Okulumuzun atölyelerinde üretilen malzemelerle 3 milyon 704 lira kazanç elde edildi. Öğrencilerimiz burada yaptıklarıyla aile bütçelerine katkı sağladılar. Bir de el becerilerini geliştirerek mesleklerinde aranan eleman olmalarının yolunu açtılar." 

"Geleceğimiz açısından iyi olacak"

Öğrencilerden Ferhat Erdinç de kazandığı ücretle ailesine destek olduğunu anlatarak, "Okul okuyan kardeşim var onun masraflarını karşılıyorum. Sigortamız da yatıyor, mezun olduktan sonra iş yeri de açabileceğiz. Meslek öğreniyoruz, bu da geleceğimiz açısından çok iyi olacak." dedi. 

Fırat Akyüz ise "Kimya atölyesinde çalışıyorum. Burada dezenfektan üretiyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de ekonomik kazanç elde ediyoruz." diye konuştu.

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