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Eğitim

Uzaktan eğitim alan minikler 23 Nisan coşkusunu sanal ortama taşıdı

Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde bayraklarla süsledikleri evlerinde şarkı söyleyerek ve şiir okuyarak çektikleri videolarla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini sosyal medyaya taşıdı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.04.2020
Uzaktan eğitim alan minikler 23 Nisan coşkusunu sanal ortama taşıdı

Ankara

Başkentte Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde bayraklarla süsledikleri evlerinde şarkı söyleyerek ve şiir okuyarak çektikleri videolarla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini sosyal medyaya taşıdı.

Okul Müdürü Kemal Özkan ile Müdür Yardımcıları Nilüfer Gök ve Güngör Özçelik'in çağrısıyla harekete geçen öğrenciler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzaktan eğitimin başlamasıyla, yaptıkları kutlama hazırlığını okullarının Instagram hesabında paylaştı.

Evlerini Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve rengarenk balonlarla süsleyen ve 23 Nisan gösteri kıyafetlerini giyen 2/C sınıfı öğrencileri de sınıf öğretmenleri Nuh Kılınç'la internet üzerinden prova ederek çalıştıkları şiir ve şarkıları velilerinin desteğiyle videoya kaydetti.

Dünya çocuklarına armağan olan bayramlarını ABD'nin Kaliforniya kentinde doğup Ankara'ya taşınana kadar orada büyüyen arkadaşları Christian Isaiah Hsu'nun Türkçe okuduğu şiirle de kutlayan öğrenciler, birbirlerine olan özlemlerini, 23 Nisan'ı sosyal medyada birlikte kutlayarak giderdi. 

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