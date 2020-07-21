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Eğitim

Üniversitelerin örgün eğitim kontenjanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Selma Kasap   | 21.07.2020
Üniversitelerin örgün eğitim kontenjanları belli oldu

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

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